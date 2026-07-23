Sul palazzo della prefettura è comparsa una scritta a caratteri cubitali " assassini ". Accanto, più piccolo, ma sempre molto leggibile, si vede: " Sbirri assassini ". Il riferimento è al caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un’operazione di polizia. Ma è solo una delle scritte comparse in città dopo la manifestazione di martedì sera. Circa 250 persone, provenienti dai collettivi e dall’area anarchica, hanno partecipato al corteo. La manifestazione è stata lanciata sui social. Il raduno, intorno alle 19.30, era alla Stazione, per chiedere giustizia per Fakir. "Sappiamo chi è Stato", uno degli striscioni portati dai partecipanti. "Contro razzismo e violenza di Stato", un altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di scritte in città. La morte di Fakir agita l’area antagonista. Il corteo e la protesta

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