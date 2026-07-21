Morte Fakir, scontri a Bologna durante corteo

Notizia in breve

Durante un corteo a Bologna, Abderrahim Fakir è morto durante un fermo di polizia. La Procura ha iscritto due agenti e quattro sanitari nel registro delle annotazioni preliminari, ma non tra gli indagati, grazie allo scudo penale approvato dal governo. Scontri sono scoppiati tra manifestanti e forze dell’ordine nelle ore successive alla notizia. La vicenda ha suscitato proteste e discussioni sulla gestione delle operazioni di polizia in occasione di manifestazioni pubbliche.