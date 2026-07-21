Morte Fakir scontri a Bologna durante corteo

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un corteo a Bologna, Abderrahim Fakir è morto durante un fermo di polizia. La Procura ha iscritto due agenti e quattro sanitari nel registro delle annotazioni preliminari, ma non tra gli indagati, grazie allo scudo penale approvato dal governo. Scontri sono scoppiati tra manifestanti e forze dell’ordine nelle ore successive alla notizia. La vicenda ha suscitato proteste e discussioni sulla gestione delle operazioni di polizia in occasione di manifestazioni pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Due agenti e quattro sanitari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari dalla Procura di Bologna e non in quello degli indagati in virtù dello scudo penale varato di recente dal governo. Ieri nel capoluogo emiliano scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo organizzato in ricordo del 42enne di origini marocchine. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

morte fakir scontri a bologna durante corteo
© Tv2000.it - Morte Fakir, scontri a Bologna durante corteo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Morte Fakir, scontri a Bologna durante corteo

Video Morte Fakir, scontri a Bologna durante corteo

Notizie e thread social correlati

Scontri a Bologna dopo corteo per morte Fakir, Bignami (FdI): Da gruppi di sinistra caccia all'uomoDopo il corteo per la morte di Fakir a Bologna, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Bologna, scontri al corteo per Fakir: bomba carta, idranti e lacrimogeniA Bologna, durante una manifestazione per chiedere giustizia sulla morte di un uomo di 42 anni, sono scoppiati scontri con lanci di bomba carta,...

Temi più discussi: Morte Abderrahim Fakir, attivato scudo per 6 coinvolti. Scontri a manifestazione Bologna; Morte di Fakir, scontri in piazza con lancio di bomba carta. La procura: Fatti più estesi; Bologna, presidio per Fakir: Verità, giustizia e dignità; Caso Fakir, 11 feriti tra manifestanti e polizia durante gli scontri al corteo.

morte fakir morte fakir scontri aLa morte di Fakir, scontri a Bologna: 64 agenti feriti. Meloni: inaccettabile la violenza contro la poliziaIl sindaco Matteo Lepore distingue tra la pacifica commemorazione per Fakir e gli scontri violenti. Condanna chi risponde con violenza ... italiaoggi.it

morte fakir morte fakir scontri aMorte Fakir, scudo per coinvolti. Scontri a Bologna. Meloni: Fatto inaccettabileLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Abderrahim Fakir, attivato scudo per 6 coinvolti. Scontri a manifestazione Bologna ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web