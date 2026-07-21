Morte Fakir scontri a Bologna durante corteo
Durante un corteo a Bologna, Abderrahim Fakir è morto durante un fermo di polizia. La Procura ha iscritto due agenti e quattro sanitari nel registro delle annotazioni preliminari, ma non tra gli indagati, grazie allo scudo penale approvato dal governo. Scontri sono scoppiati tra manifestanti e forze dell’ordine nelle ore successive alla notizia. La vicenda ha suscitato proteste e discussioni sulla gestione delle operazioni di polizia in occasione di manifestazioni pubbliche.
La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Due agenti e quattro sanitari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari dalla Procura di Bologna e non in quello degli indagati in virtù dello scudo penale varato di recente dal governo. Ieri nel capoluogo emiliano scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo organizzato in ricordo del 42enne di origini marocchine. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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