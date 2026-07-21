A Bologna, una manifestazione in ricordo di Abderrahim Fakir si è conclusa con scontri e undici persone ferite. La protesta, originariamente pacifica, si è evoluta in violenza nel centro della città. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere le tensioni, che hanno coinvolto diversi partecipanti. La manifestazione si è svolta per chiedere verità e giustizia in relazione alla morte di Fakir. La situazione è rimasta sotto controllo dopo l’intervento delle autorità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La manifestazione nata per chiedere verità e giustizia degenera in violenza. Quella che doveva essere una manifestazione pacifica in ricordo di Abderrahim Fakir si è trasformata in una serata di forte tensione a Bologna. Durante il presidio organizzato il 20 luglio per ricordare il 43enne marocchino morto nel quartiere Pilastro durante un intervento di polizia, si sono verificati momenti di guerriglia urbana che hanno provocato undici feriti. Una parte dei manifestanti, dopo il presidio iniziale, si è separata dal gruppo principale dando vita a un corteo non autorizzato diretto verso prefettura e questura. Davanti ai... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Dayitalianews.com - Bologna, protesta per la morte di Abderrahim Fakir: scontri in piazza e undici feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Bologna, manifestazione dopo morte di Abderrahim Fakir, scontri alla Prefettura: diretta video

Notizie e thread social correlati

Scontri durante la manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna, sorella sviene in piazza NettunoDurante una manifestazione a Bologna, la sorella di Abderrahim Fakir è svenuta in piazza del Nettuno.

Abderrahim Fakir morto a Bologna, scontri tra polizia e manifestanti, lanciata bomba carta contro gli agenti, 11 feriti – VIDEOA Bologna, durante una manifestazione iniziata come un sit-in davanti alla prefettura e alla questura in piazza Roosevelt, sono scoppiati scontri tra...

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Lo hanno ucciso: il Pilastro scende in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli.

Video censurati in Rai, lacrimogeni a Bologna stasera per chi vuole verità e giustizia ma non chiamiamoli #fascisti Servizio su Abderrahim Fakir morto a Bologna bloccato, Tgr Rai nel caos: sindacati in protesta con Pd e M5s x.com

Abderrahim Fakir halála: a bolognai tüntetések összecsapásokká fajultak, 11-en megsérültek.La protesta a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir degenera in scontri: tensione tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per chiedere verità e giustizia. notizie.it

Bologna, bombe carta e auto in fiamme: scoppia il caos dopo la morte di Fakir. Feriti in 11 tra manifestanti e poliziaLa protesta per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir è degenerata in ore di caos e violenze ... affaritaliani.it