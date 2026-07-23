Radiologia Pasquinelli nuovo direttore tra San Giovanni di Dio e Mugello
Il 23 luglio è stato annunciato il nuovo incarico di direttore della radiologia tra l’ospedale San Giovanni di Dio e il Mugello. La nomina riguarda una figura che guiderà le attività di diagnostica per immagini, con un focus sull’innovazione e sulla collaborazione multidisciplinare. La persona scelta si occuperà di coordinare i servizi di radiologia in entrambe le strutture, puntando a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni.
Firenze, 23 luglio - La radiologia come motore dell'innovazione diagnostica e della presa in carico multidisciplinare del paziente: è la visione del dottor Filippo Pasquinelli, nominato direttore della struttura operativa complessa di Radiologia Firenze II, che comprende gli ospedali San Giovanni di Dio di Firenze e del Mugello, oltre alle Case della Comunità di Lastra a Signa e delle Piagge. Già alla guida del reparto con un incarico di sostituzione dal 2024, Pasquinelli assume ora il ruolo in maniera stabile, con l'obiettivo di consolidare il percorso di rinnovamento avviato negli ultimi due anni. La struttura fa capo al Dipartimento di diagnostica per immagini diretto da Maurizio Bartolucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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