radiologia pasquinelli nuovo direttore tra san giovanni di dio e mugello

Notizia in breve

Il 23 luglio è stato annunciato il nuovo incarico di direttore della radiologia tra l’ospedale San Giovanni di Dio e il Mugello. La nomina riguarda una figura che guiderà le attività di diagnostica per immagini, con un focus sull’innovazione e sulla collaborazione multidisciplinare. La persona scelta si occuperà di coordinare i servizi di radiologia in entrambe le strutture, puntando a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni.