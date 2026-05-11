Un fiore per i pazienti ricoverati | il San Giovanni di Dio celebra la giornata degli infermieri

In occasione della Giornata internazionale degli infermieri il 12 maggio, l’ospedale San Giovanni di Dio ha organizzato l’iniziativa “Un fiore ed un sorriso”. L’obiettivo è portare un gesto di vicinanza e umanità ai pazienti ricoverati attraverso la consegna di fiori simbolici. L’evento mira a creare un momento di conforto all’interno dei reparti ospedalieri, coinvolgendo il personale sanitario e i pazienti stessi in un gesto semplice ma significativo.

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