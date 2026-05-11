Un fiore per i pazienti ricoverati | il San Giovanni di Dio celebra la giornata degli infermieri
In occasione della Giornata internazionale degli infermieri il 12 maggio, l’ospedale San Giovanni di Dio ha organizzato l’iniziativa “Un fiore ed un sorriso”. L’obiettivo è portare un gesto di vicinanza e umanità ai pazienti ricoverati attraverso la consegna di fiori simbolici. L’evento mira a creare un momento di conforto all’interno dei reparti ospedalieri, coinvolgendo il personale sanitario e i pazienti stessi in un gesto semplice ma significativo.
Un piccolo gesto simbolico per portare conforto, vicinanza e umanità dentro i reparti ospedalieri. In occasione della Giornata internazionale degli infermieri del 12 maggio, l'ospedale San Giovanni di Dio promuove l’iniziativa “Un fiore ed un sorriso” pensata per i pazienti ricoverati e per i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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