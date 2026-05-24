Nessun paziente dell' ospedale San Giovanni di Dio ha ancora votato per le amministrative

Nessun paziente dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha ancora votato alle elezioni amministrative. Alla sezione numero 55, situata al secondo piano della struttura di contrada Consolida, i registri dei votanti e quelli del seggio sono ancora vuoti.

Nessuno degli elettori ricoverati nell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha ancora votato. Nella sezione numero 55 che è stata allestita al secondo piano della struttura sanitaria di contrada Consolida i registri dei votanti sono ancora intatti, così come lo sono anche quelli del seggio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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