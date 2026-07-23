radio incontro avviamento alla radio

Un corso di avviamento alla radio è stato avviato, rivolto a chi vuole entrare nel mondo della comunicazione radiofonica. L’iniziativa offre la possibilità di conoscere le tecniche di base e le modalità di utilizzo del mezzo. La formazione mira a fornire competenze pratiche e teoriche per chi desidera approcciarsi al settore. L’attività si rivolge a tutti, senza limiti di età, considerando che la radio rimane uno dei mezzi più diffusi e apprezzati.

Un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera entrare nell’affascinante mondo della radio, strumento di comunicazione che resiste all’avvento delle nuove tecnologie e si attesta come uno dei mezzi più amati da tutte le fasce d’età. Radio Incontro Pisa apre una nuova campagna di selezione: tecnici, registi e speaker per la stagione 20262027. La storica emittente del territorio annuncia l’avvio di una nuova campagna di selezione rivolta a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso formativo e operativo all’interno del mondo radiofonico. Il progetto offre l’opportunità di inserirsi nello staff come tecnico, regista o speaker, attraverso un percorso guidato che permetterà ai candidati di acquisire competenze professionali e di contribuire attivamente alla programmazione della stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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