Radio Alta Frequenza compie 10 anni | la web radio dà voce ai giovani contro i pregiudizi
Radio Alta Frequenza celebra i suoi dieci anni di attività, segnando un decennio di presenza nel panorama delle web radio italiane. La piattaforma si propone di offrire uno spazio dedicato ai giovani, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra persone di provenienze diverse. La radio ha avviato iniziative sia online che offline per favorire incontri tra adolescenti provenienti da contesti socio-culturali differenti.
“Volevamo creare uno spazio non soltanto online ma anche offline, dove far incontrare giovani provenienti da contesti socioculturali completamente diversi, capace di accorciare le distanze tra le persone e tra le comunità”. Con queste parole Caterina Pisto racconta i dieci anni di Radio Alta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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