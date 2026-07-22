Radio Rai tutte le novità | Ilaria Maria Sotis a Radio 3 tensioni sui palinsesti e crescita dei podcast

Radio Rai introduce Ilaria Maria Sotis a Radio 3 e amplia l’offerta di podcast, mentre si registrano tensioni sui palinsesti e cambiamenti organizzativi. L’azienda sta rinnovando la sua struttura e aumentando gli investimenti nel digitale, con un focus sulla crescita dei contenuti online. Le decisioni interne e le nuove strategie editoriali riflettono un settore in trasformazione, orientato a consolidare la propria presenza nel panorama radiofonico e digitale.

Radio Rai entra in una fase di cambiamento con nuovi assetti organizzativi, palinsesti in evoluzione e un investimento sempre maggiore sul digitale. Tra conferme, discussioni interne e nuove strategie editoriali, il settore radiofonico del servizio pubblico guarda al futuro puntando anche sul successo dei podcast. Radio 3, Ilaria Maria Sotis nominata vicedirettrice La principale novità riguarda Radio 3, dove la Rai ha nominato Ilaria Maria Sotis vicedirettrice della rete guidata da Simona Sala. Proveniente da Radio 1, Sotis avrà la responsabilità del coordinamento editoriale e della promozione. La nomina arriva dopo diversi anni senza una figura di questo ruolo nell’organigramma della rete culturale Rai e viene interpretata come un possibile segnale di continuità per il futuro dell’emittente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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