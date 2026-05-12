Sassari nuovi costi per i rifiuti | Tari in aumento di 500.000 euro

A Sassari, i costi relativi alla gestione dei rifiuti sono cresciuti di circa 500.000 euro, determinando un aumento della Tari. Si discute ora di come l’accordo con il termovalorizzatore di Macomer possa incidere sulle bollette dei cittadini. I 28 comuni del Sassarese si sono opposti alla recente convenzione, esprimendo preoccupazioni e dubbi riguardo alle modalità di gestione e ai costi aggiuntivi.

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? Punti chiave Come influirà l'accordo con il termovalorizzatore di Macomer sulle bollette?. Perché i 28 comuni del Sassarese si oppongono alla nuova convenzione?. Chi dovrà coprire il sovrapprezzo di gestione previsto per il 2026?. Come potrà la Regione compensare il danno economico al Nord Sardegna?.? In Breve Convenzione prevede invio 60% rifiuti indifferenziati al termovalorizzatore di Macomer. Vicesindaco Pierluigi Salis e sindaco Giuseppe Mascia chiedono ristoro alla Regione. 28 comuni del sassarese protestano contro la disparità di trattamento territoriale. Nuovo piano economico finanziario impatta sulle bollette dei cittadini nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, nuovi costi per i rifiuti: Tari in aumento di 500.000 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piano Rifiuti Puglia: la strategia Decaro tra costi e nuovi impianti. Ecco perché la Tari è la più alta d'ItaliaOltre 73mila tonnellate di rifiuti da frazione organica trasferite in altre regioni per lo smaltimento. Calabria, polemica sul Garante: rischio nuovi costi da 50.000 euroA Catanzaro, la tensione politica attorno alla gestione delle risorse pubbliche si è accesa con le dichiarazioni del consigliere Enzo Bruno,... Argomenti più discussi: Al via la stagione lirico-sinfonica 2026 dell'Ente De Carolis; Pnrr, a rischio definanziamento i cantieri di Sassari: la giunta sceglie i progetti da salvare – Ecco quali; Costi alti quanto Alghero o Stintino ma servizi inferiori: Platamona non ha (di nuovo) un piano per la stagione turistica; Scadenze del Pnrr, a Sassari atto di indirizzo per mettere in sicurezza le casse comunali. Trattamento rifiuti, l’impianto di Scala Erre a Sassari ha bisogno di nuovi spazi: progetto al vaglio della GiuntaAmpliamento in vista per il complesso di trattamento rifiuti di Scala Erre a Sassari. La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha preso atto del documento di progettazione per i lavori nella struttura ... unionesarda.it