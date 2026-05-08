Un nuovo report sulla gestione dei rifiuti in Sicilia evidenzia un aumento dei costi della Tari e una raccolta differenziata ancora stagnante. Secondo Federconsumatori Sicilia, la regione rischia di non raggiungere gli obiettivi europei stabiliti per il 2025. Il documento analizza lo stato attuale del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sottolineando le criticità e le difficoltà nel migliorare la situazione ambientale nell’isola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Federconsumatori: “La Sicilia rischia di fallire gli obiettivi europei”. Il nuovo report rifiuti 2025 di Federconsumatori Sicilia traccia un quadro molto critico della gestione ambientale nell’Isola. Secondo l’associazione, negli ultimi anni le politiche adottate non hanno prodotto risultati concreti: la Tari continua ad aumentare mentre la raccolta differenziata cresce in maniera minima, con alcuni territori che registrano addirittura un peggioramento. Già all’inizio del 2025 Federconsumatori aveva lanciato l’allarme sul possibile mancato raggiungimento degli obiettivi europei relativi a raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo dei materiali, previsti dalle nuove norme comunitarie entrate in vigore lo scorso anno.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rifiuti in Sicilia, il report 2025: Tari sempre più cara e raccolta differenziata ferma

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