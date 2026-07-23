Quel dettaglio che non torna | i dubbi sull’omicidio di Luca Esposito si moltiplicano

Da anteprima24.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo carbonizzato trovato nelle campagne di Bivio Cioffi, a Eboli, tra sabato e domenica, aspetta ancora l’esame del DNA. È l’unico test in grado di confermare se si tratti del giornalista scomparso. La polizia ha sequestrato vari campioni per analizzarli, ma i risultati non sono ancora disponibili. Le indagini proseguono senza conferme ufficiali sulla sua identità.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’attesa è tutta per l’esame del DNA, l’unico accertamento che potrà stabilire con certezza se il corpo carbonizzato ritrovato nella notte tra sabato e domenica nelle campagne di Bivio Cioffi, a Eboli, appartenga davvero al giornalista Luca Esposito. Nel frattempo, però, sono gli interrogativi a dominare un’inchiesta che, con il passare delle ore, appare sempre più complessa. Gli investigatori dell’Arma e la Procura di Salerno stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti della vittima, analizzando immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici e ogni elemento utile a ricomporre le ultime ore di vita del 53enne. Ma è soprattutto la scena del delitto a continuare a sollevare dubbi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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