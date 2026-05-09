L’omicidio di Pietro De Luca i dubbi sull’ora della morte e il giallo dell’sms alla moglie | si scava nel racconto del sedicenne

Le indagini sull'omicidio di Pietro De Luca si concentrano sulla possibile tempistica dell'evento, che potrebbe essere avvenuto almeno un giorno prima rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il sedicenne, che ha confessato di aver agito in difesa, si è presentato spontaneamente in commissariato. Durante le verifiche, si è scoperto che avrebbe inviato un messaggio alla moglie della vittima, un dettaglio che ha alimentato dubbi sulla sequenza dei fatti e sul ruolo del giovane.

L'omicidio di Pietro De Luca potrebbe essere avvenuto almeno 24 ore prima e il presunto assasino, un sedicenne reo confesso che si è presentato negli uffici di polizia dicendo di essersi difeso dalle avances dell'uomo, potrebbe anche aver cercato di depistare le indagini inviando un sms alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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