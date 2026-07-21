Luca Esposito è stato ucciso in un agguato, ma ci sono dubbi sull’orario dell’omicidio. La polizia ritiene che l’agguato sia avvenuto di notte, ma testimoni riferiscono che la vittima non guidava in quel periodo. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso. Nel frattempo, la migliore amica del giornalista ha confermato che Luca non era iscritto all’Ordine dei biologi.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre raggiungiamo a telefono la migliore amica del giornalista Luigi Luca Esposito, che casualmente ha il suo stesso cognome, arriva la smentita in redazione: Luca non era iscritto all’Ordine dei biologi. E così, dall’altro capo del telefono, Mary Esposito ci fa sapere di aver sempre saputo che Luca in realtà fosse chimico e che si era proposto di dare lezioni private al figlio dell’amica per agevolarlo negli studi. È sempre da Mary Esposito, l’amica che pare più di tutti conoscesse come trascorreva le giornate Luca, che arriva un nuovissimo elemento che potrebbe aiutare gli investigatori a far luce su quello che sta diventando un vero e proprio giallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Luca Esposito, dubbi sull’orario dell’agguato: “Non guidava di notte”

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