Quaranta anni fa si celebravano le nozze della duchessa di York, nota come Fergie. Il suo abito da sposa presentava dettagli decorativi ritenuti poco appropriati, tra cui due motivi ricamati che non sono stati mostrati pubblicamente. Questi particolari avrebbero potuto attirare l’attenzione su elementi non convenzionali, ma sono stati evitati di essere visibili nel giorno delle nozze. La scelta di non mostrarli ha evitato possibili controversie pubbliche.

«Fergie la rossa» voleva fare il suo ingresso nella storia della famiglia reale ricamando sul vestito due motivi decisamente poco regali. Nulla di sconveniente se confrontato con quello che è emerso negli ultimi tempi dentro e fuori gli Epstein files, ma i due elementi da lei suggeriti sarebbero stati giudicati inopportuni per una mise nuziale di quella portata. Cosa voleva ricamare Sarah Ferguson sul suo abito nuziale? Orsacchiotti ed elicotteri, le passioni del futuro marito. Il principe Andrea quando convolò a nozze era ancora l'eroe delle Falkland che, in servizio nella Royal Navy come pilota di elicotteri, si era distinto nel conflitto combattuto per riaffermare la sovranità del Regno Unito nelle isole nell'Atlantico meridionale dopo l'invasione militare dell'Argentina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quei dettagli dell'abito da sposa di Sarah Ferguson che per fortuna non abbiamo visto: 40 anni esatti fa le nozze della duchessa caduta in disgrazia

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