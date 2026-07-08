Il designer Jonathan Anderson ha rivelato dettagli sull’abito da sposa indossato da una celebrità, creato in esclusiva per un evento. L’abito è firmato Christian Dior Haute Couture e rappresenta il primo look nuziale su misura realizzato da Anderson per una figura pubblica. Finora, nessuna immagine ufficiale del vestito è stata resa pubblica. La creazione è stata progettata specificamente per un’occasione privata, senza ulteriori dettagli disponibili al pubblico.

Piccolo recap di quello che già sappiamo sul vestito: l’abito era Christian Dior Haute Couture, disegnato da Jonathan Anderson, e segna il primo grande bridal look custom del designer per una celebrità. A completarlo, scarpe custom Christian Louboutin e gioielli Cartier. Ora, però, qualcosa si muove. Perché Jonathan Anderson stesso, che il vestito lo ha creato con le sue mani - e forse quelle di una decina di sarte - ci ha finalmente raccontato qualcosa in più. Non aspettatevi bozzetti, descrizioni minuziose o dettagli sul velo: il mistero resta. Ma il designer ha parlato del processo, definendo il lavoro con Swift molto emozionante e di cosa significhi lavorare a un abito così personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift e l’abito da sposa che nessuno ha ancora visto: Johnathan Anderson rompe il silenzio e ce lo racconta

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Taylor Swifts Wedding Dress Designer Jonathan Anderson Talks EMOTIONAL Collab

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