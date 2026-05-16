Incubo prima delle nozze sul Lago di Como | le rubano anche l’abito da sposa poi il lieto fine
Un matrimonio in programma sul Lago di Como si è trasformato in un incubo quando, poche ore prima delle nozze, è stato rubato l’abito da sposa. La coppia si era preparata con entusiasmo, ma l’assenza del vestito ha creato grande agitazione tra gli invitati. La situazione si è risolta con un finale positivo, ma l’episodio ha portato preoccupazione e scompiglio tra i partecipanti. L’evento, che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più felici, è stato caratterizzato da questa improvvisa interruzione.
Doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita, trasformato invece per qualche ora in un vero incubo. Una coppia arrivata dal New Jersey per sposarsi oggi sul Lago di Como si è ritrovata vittima di un furto proprio a poche ore dal matrimonio. Tra le cose sparite dall’auto c’era anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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