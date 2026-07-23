La Polizia di Napoli ha condotto controlli straordinari nei Quartieri Spagnoli e nel Centro Storico, con sequestri di droga e munizioni nel centro cittadino. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati accertamenti nelle aree centrali per il monitoraggio del territorio.

Napoli, verifiche nei Quartieri Spagnoli e rinvenimento di droga e munizioni nel Centro Storico. Controlli straordinari nelle aree del centro. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli straordinari ai Quartieri Spagnoli nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per il monitoraggio del territorio. L’attività è stata svolta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai poliziotti dei Commissariati Dante e Montecalvario. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Persone e veicoli sottoposti a verifica. Nel corso delle operazioni sono state identificate 76 persone, delle quali 29 risultate con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli e Centro Storico: controlli e sequestri della Polizia

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Quartieri Spagnoli in Naples Italy

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