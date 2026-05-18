Nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli di Napoli, i Carabinieri hanno eseguito controlli intensivi, identificando complessivamente 67 persone e verificando 21 veicoli. Durante le operazioni, sono state emesse 16 sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Due individui sono stati denunciati per motivi che non sono stati specificati, mentre alcuni locali sono stati soggetti a sanzioni amministrative. L'attività rientra in un piano di controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica nell'area.

I Carabinieri hanno identificato 67 persone, controllato 21 veicoli ed elevato 16 contravvenzioni al Codice della Strada. Segnalate anche due persone alla Prefettura per uso personale di droga.. Controlli ad alto impatto nel cuore di Napoli. I Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area del centro storico e dei Quartieri Spagnoli, con il supporto del personale dell’Asl e della Polizia Municipale. L’attività ha interessato alcune delle zone più frequentate della città partenopea, con verifiche mirate alla sicurezza urbana, al rispetto delle norme del Codice della Strada e alle condizioni igienico-sanitarie degli esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, controlli ad alto impatto nel centro storico e ai Quartieri Spagnoli: due denunciati e locali sanzionati

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