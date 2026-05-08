I Quartieri Spagnoli hanno manifestato la loro opposizione contro la presenza di venditori abusivi nel centro storico, chiedendo un intervento deciso per fermare questa pratica. Le proteste sono state motivate dalla crescente presenza di venditori non autorizzati che operano nelle strade principali e nelle piazze del quartiere. Le autorità locali sono state chiamate a intervenire per ripristinare l’ordine e tutelare la legalità nel tessuto urbano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I Quartieri Spagnoli di Napoli si stanno mobilitando contro il fenomeno del commercio irregolare che, creando un ambiente di concorrenza sleale, danneggia gli imprenditori e i lavoratori onesti. La situazione è preoccupante e i cittadini esprimono la loro frustrazione per un problema che va oltre la semplice vendita non autorizzata, incidendo anche sulla qualità della vita e sull’attrattiva turistica della zona. La crescente presenza di venditori abusivi non è un problema isolato, ma un fenomeno esteso che coinvolge molte aree del centro storico di Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Stop ai venditori abusivi”: i Quartieri Spagnoli si ribellano nel cuore del centro storico.

Napoli, incendio ai Quartieri Spagnoli: il racconto

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