Il sindaco di Qualiano ha firmato un’ordinanza che permette temporaneamente l’uso dei mezzi di Qualiano Multiservizi per 60 giorni, al fine di garantire la continuità nella raccolta dei rifiuti. La decisione include anche un veicolo privo di assicurazione. La misura è stata adottata per prevenire interruzioni nel servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale. La possibilità di utilizzare i mezzi senza autorizzazioni complete o copertura assicurativa è limitata al periodo temporaneo stabilito.

Il Sindaco autorizza temporaneamente gli automezzi della Qualiano Multiservizi per evitare interruzioni nella raccolta dei rifiuti. Anche uno senza assicurazione. Il Comune di Qualiano ha disposto un’autorizzazione temporanea della durata di sessanta giorni in favore della Qualiano Multiservizi Srl, società che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio comunale. Il provvedimento, firmato dal sindaco Raffaele De Leonardis, consente l’utilizzo degli automezzi necessari alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nelle more del completamento delle procedure di rinnovo presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La richiesta era stata... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, via libera ai mezzi rifiuti: autorizzazione urgente per 60 giorni

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