In dieci giorni sono state elevate 41 sanzioni a titolari di ristoranti e negozi per aver abbandonato rifiuti senza autorizzazione sulla strada. Le multe fanno parte di oltre 40 controlli effettuati nel mese di luglio, grazie alle segnalazioni dei cittadini, alle indagini della polizia locale e alle telecamere di sorveglianza. La maggior parte delle violazioni si è verificata nel centro urbano e nelle zone commerciali.

Oltre 40 sanzioni nel solo mese di luglio per abbandono illecito di rifiuti, complici le segnalazioni dei cittadini, le indagini della polizia locale e il sistema di videosorveglianza cittadino. Il bilancio arriva dal Comune, che fa sapere che da inizio anno le violazioni accertate sono state 448. Nei primi dieci giorni di luglio le segnalazioni sono arrivate da levante a ponente. Nel centro storico il personale del Nucleo Centro Storico ha avviato uno specifico monitoraggio nei pressi dell’ecopunto di vico De Marini, e attraverso la ricostruzione dei percorsi mediante il sistema di videosorveglianza cittadino sono stati individuati e sanzionati i gestori di un’attività commerciale responsabili di un conferimento irregolare dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, abbandonano rifiuti senza autorizzazione sulla strada, 41 sanzioni in dieci giorni a titolari di ristoranti e negozi

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