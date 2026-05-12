Qualiano via libera alle isole intelligenti per i rifiuti

A Qualiano è stato approvato un progetto da circa 970 mila euro finanziato dal PNRR, che prevede l’installazione di isole intelligenti per la gestione dei rifiuti. Il piano include la digitalizzazione del sistema di raccolta differenziata e l’avvio di una gara per la realizzazione delle nuove strutture. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

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Approvato il progetto da 970 mila euro finanziato dal PNRR: raccolta differenziata digitalizzata e gara al via per le nuove isole intelligenti a Qualiano. Il Comune di Qualiano accelera sulla modernizzazione della raccolta differenziata. Con la determina dirigenziale n. 437 del 7 maggio 2026, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle cosiddette “isole intelligenti”, un sistema tecnologico destinato a digitalizzare e meccanizzare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. L’intervento ha un valore complessivo di 970.289,42 euro ed è interamente finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2 dedicata alla transizione ecologica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, via libera alle isole intelligenti per i rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti: arrivano "isole intelligenti" e le fototrappole per contrastare l’abbandono Comunicato Stampa: Riconoscimento isole della laguna di Venezia quali aree assimilabili alle piccole isole(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 Alla conferenza stampa erano presenti il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, e il Vicecapogruppo di...