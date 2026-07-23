Durante una cerimonia a Milano, è stata annunciata la classifica delle pizzerie più apprezzate dell’Emilia-Romagna per il 2026. La pizzeria considerata la migliore della regione si trova a Faenza, ed è chiamata ‘O fiore mio. La guida online 50 Top Pizza Italia ha confermato questa posizione, premiando i locali più noti e apprezzati del settore.

Bologna, 23 luglio 2026 – La conferma – se mai ce ne fosse bisogno – è arrivata alla cerimonia di presentazione della nota guida gastronomica online 50 Top Pizza Italia, al teatro Manzoni di Milano: la pizza più buona della regione si trova a Faenza (Ra) e si chiama ‘O fiore mio. Un nome che non stupisce i cultori della pizza di qualità: il pluripremiato locale di Davide Fiorentini – autentico ‘mago’ degli impasti – è l’unico emiliano-romagnolo presente in classifica, precisamente al 25esimo posto. Fiorentini ha migliorato il già brillante piazzamento dello scorso anno, guadagnando altre sei posizioni rispetto alla graduatoria del 2025.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Quali sono le pizzerie eccellenti dell’Emilia-Romagna per 50 Top pizza Italia 2026: la classifica

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