Titolo estero GPS sostegno prima fascia 2026 2028 scioglimento riserva o consolidamento | come si arriva al ruolo quali posti sono accantonati

Le graduatorie GPS sostegno prima fascia sono in attesa di pubblicazione. I prossimi giorni definiranno se si procederà allo scioglimento della riserva o al consolidamento delle posizioni. Gli elenchi, che saranno disponibili tra poche settimane, serviranno per l’assegnazione dei ruoli e per coprire eventuali posti vacanti dopo lo scorrimento di GaE e concorsi. Verranno inoltre utilizzati per le supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Restano da chiarire i posti accantonati.

Graduatorie GPS sostegno prima fascia: sono giorni importanti per la pubblicazione degli elenchi, che tra qualche settimana saranno utilizzati per il ruolo, qualora dovessero rimanere posti vacanti dopo lo scorrimento di GaE e concorsi e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo Titolo estero GPS sostegno prima fascia 20262028, scioglimento riserva o consolidamento: come si arriva al ruolo, quali posti sono accantonati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026/28, scioglimento della riserva dal 15 giugno al 2 luglio

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