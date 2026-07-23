PwC Italia e Coro insieme per semplificare la cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2

Notizia in breve

PwC Italia e Coro hanno avviato una partnership per semplificare la gestione della cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2. L’obiettivo è sviluppare strumenti e soluzioni dedicate alle aziende per affrontare più facilmente gli aspetti tecnici e normativi legati alla sicurezza informatica. La collaborazione mira a offrire supporto pratico e pratiche di compliance, con un focus su strumenti digitali e servizi di consulenza specifici. L’accordo coinvolge entrambe le organizzazioni e avviene con l’intento di migliorare l’efficienza delle imprese nel rispetto delle nuove norme europee.