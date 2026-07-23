PwC Italia e Coro insieme per semplificare la cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2
PwC Italia e Coro hanno avviato una partnership per semplificare la gestione della cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2. L’obiettivo è sviluppare strumenti e soluzioni dedicate alle aziende per affrontare più facilmente gli aspetti tecnici e normativi legati alla sicurezza informatica. La collaborazione mira a offrire supporto pratico e pratiche di compliance, con un focus su strumenti digitali e servizi di consulenza specifici. L’accordo coinvolge entrambe le organizzazioni e avviene con l’intento di migliorare l’efficienza delle imprese nel rispetto delle nuove norme europee.
- NEW YORK, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese, annuncia la collaborazione strategica con Coro, piattaforma globale di cybersecurity AI-native, con l'obiettivo di supportare le organizzazioni europee nel rafforzamento della propria resilienza cyber e nella gestione del percorso di adeguamento ai requisiti introdotti dalla direttiva NIS2. L'iniziativa si inserisce in un contesto in cui la cybersecurity e la conformità normativa assumono un ruolo sempre più centrale nelle strategie di impresa. La direttiva NIS2, introdotta dall'Unione Europea per rafforzare i livelli di... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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