Synergie Italia e PwC Italia insieme per modello integrato servizi HR e consulenza

Synergie Italia Spa e PwC Italia hanno annunciato una collaborazione per offrire un modello integrato di servizi HR e consulenza alle imprese. La partnership mira a combinare le competenze rispettive nelle risorse umane e nella consulenza aziendale, con l’obiettivo di supportare le aziende clienti in diverse aree di intervento. La collaborazione si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo dei servizi, con un focus particolare sull’innovazione e sull’efficienza.

ROMA (ITALPRESS) – Synergie Italia Spa, operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent’anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, hanno siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due organizzazioni integrano le rispettive competenze per erogare – congiuntamente o in modo complementare – servizi di alto valore aggiunto alle imprese italiane nell’ambito della gestione, sviluppo e trasformazione del capitale umano. Il mercato del lavoro italiano registra dinamiche strutturali di crescente complessità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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