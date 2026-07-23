coro and pwc italy partner to help automate cybersecurity and nis2 compliance for businesses of all sizes

Notizia in breve

Coro e PwC Italia hanno annunciato una partnership per automatizzare la cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2 per aziende di tutte le dimensioni. La collaborazione unisce l’esperienza di consulenza di PwC con la piattaforma di cybersecurity basata su intelligenza artificiale di Coro. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle soluzioni di sicurezza informatica e aiutare le imprese a rispettare i requisiti normativi in modo più efficiente.