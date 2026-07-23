Coro and PwC Italy Partner to Help Automate Cybersecurity and NIS2 Compliance for Businesses of all sizes
Coro e PwC Italia hanno annunciato una partnership per automatizzare la cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2 per aziende di tutte le dimensioni. La collaborazione unisce l’esperienza di consulenza di PwC con la piattaforma di cybersecurity basata su intelligenza artificiale di Coro. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle soluzioni di sicurezza informatica e aiutare le imprese a rispettare i requisiti normativi in modo più efficiente.
- Strategic alliance combines PwC Italy's advisory expertise with Coro's AI-native cybersecurity platform to help organizations democratize cybersecurity and meet evolving regulatory requirements NEW YORK, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coro, the leading cybersecurity platform purpose-built for organizations with Lean IT teams, today announced a strategic partnership with PwC Italy. The partnership aims to help organizations located in Italy automate and democratize cybersecurity operations while meeting regulatory requirements, like NIS2, and bring accessible protection and regulatory compliance to organizations of all sizes. The... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Si parla di: PwC Italia e Coro insieme per semplificare la cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2.
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