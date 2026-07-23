putin a secco la crisi del carburante costringe mosca a pescare dalla siberia

La Russia ha registrato una grave carenza di carburante, con molte regioni senza benzina né diesel. La crisi ha spinto le autorità a importare carburante dalla Siberia, regione meno colpita. La mancanza di approvvigionamenti ha causato disagi diffusi e blocchi di traffico. Le autorità stanno cercando di risolvere il problema, ma la scarsità di carburante resta una criticità nel paese.

La Siberia salverà la Russia. Con ogni probabilità, sì. C’è qualcosa di profondamente grottesco nella crisi del carburante della Russia. Non solo perché il quarto produttore di petrolio al mondo è rimasto a secco di benzina e diesel, con intere regioni rimaste senza un gallone di carburante. Ma soprattutto perché per salvare Mosca da un blocco generalizzato, adesso bisogna dirottare le poche autobotti rimaste dalla Siberia verso la capitale. Il che vuol dire, privare una porzione di territorio che copre la quasi la metà della superficie nazionale della fonte di alimentazione primaria. Succede che le autorità russe stanno reindirizzando le forniture di carburante dalla Siberia verso Mosca, aumentando al contempo le importazioni dalla Bielorussia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Russian Fuel Crisis DEEPENS In Crimea As Gas Stations Run Dry & Ukraine Shuts Down Major Highway

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