In Russia, le pompe di benzina sono spesso vuote, con code e risse tra automobilisti. I prezzi del carburante sono saliti notevolmente. La crisi si acuisce mentre si registrano nuovi attacchi ucraini contro le infrastrutture petrolifere e logistiche del Paese. Mosca ha ammesso ufficialmente le difficoltà nel rifornimento di carburante, evidenziando un peggioramento della situazione.

La crisi dei carburanti in Russia si aggrava, tra prezzi in aumento, lunghe code ai distributori e nuovi attacchi ucraini contro le infrastrutture e la logistica petrolifera di Mosca. Il vicepremier Aleksandr Novak ha ammesso durante una riunione di governo che "la situazione dei carburanti rimane tesa", attribuendo le difficoltà al "picco della domanda estiva" e alle "riparazioni non programmate" nelle raffinerie, formula utilizzata per indicare anche i danni provocati dagli attacchi dei droni di Kiev. Dallo scorso gennaio il prezzo della benzina alla pompa è aumentato dell’11,6%, mentre in numerose regioni vengono segnalate lunghe code ai distributori, con automobilisti costretti ad attendere per ore e, in alcuni casi, risse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilgiornale.it - La Russia resta a secco di carburante: code, risse e prezzi alle stelle. E spunta l’ammissione di Mosca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Russia resta a secco di petrolio. E pure di carburante

I prezzi del carburante tornano alle stelle: gasolio al self di nuovo sopra i due euroIl prezzo del gasolio al self service in autostrada ha superato di nuovo i 2 euro al litro, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti.

Temi più discussi: Lo Zar resta senza benzina e cereali. I blitz sulle raffinerie lasciano il segno; Nato, Cavo Dragone: La Russia la minaccia più diretta e persistente; La Russia è una minaccia anche se perde in Ucraina: perché i successi sul campo di Kiev non devono illuderci; L’UE continua a comprare terre rare dalla Russia, secondo fornitore degli europei.

La Russia resta a secco di carburante: code, risse e prezzi alle stelle. E spunta l’ammissione di MoscaGli attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere aggravano la crisi. Il governo valuta nuovi stop all’export mentre cresce la domanda interna ... ilgiornale.it

Dalla Russia con megafono La Corte Ue amplia il divieto su RT, ma l’Italia resta senza autorità di controllo Di @GabrieleCarrer linkiesta.it/2026/07/corte-… via @Linkiesta x.com

La Russia resta a secco di petrolio. E pure di carburantePuò il terzo produttore al mondo di petrolio restare a secco di carburante? Sì, se il Paese in questione è la Russia. I nodi per Mosca, stanno arrivando al pettine. Anzi, con ogni probabilità sono già ... formiche.net