A Mosca si svolge la tradizionale parata del Giorno della Vittoria, celebrata sulla piazza Rossa. Durante l’evento, il presidente ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che in Ucraina si combatte contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato. La parata include la sfilata di mezzi militari e di militari in uniforme, con la partecipazione di rappresentanti di vari reparti. La celebrazione richiama la vittoria contro la Germania nazista nel 1945.

Mosca, 9 maggio 2026 – È in corso sulla piazza Rossa di Mosca l'annuale parata per ricordare la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945. Ma per la prima volta, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. La Russia non ha voluto correre rischi, nonostante la tregua di tre giorni confermata ieri dal presidente americano Donald Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. La cerimonia si è aperta con militari russi che sventolavano la bandiera della Federazione sul pavè della piazza. Pochi i leader stranieri presenti, a differenza delle grandi manifestazioni dell'anno scorso per l'80° anniversario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Mosca la parata del Giorno della Vittoria. Putin: “In Ucraina combattiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla Nato”

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