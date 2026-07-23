Un video mostra auto che passano su un ponte crollato e danneggiato dalla tempesta nella regione della Tessaglia, in Grecia centrale. La struttura, parzialmente collassata e immersa nelle acque del fiume Pineios, viene attraversata quotidianamente da veicoli di vario tipo, nonostante i rischi evidenti. La scena ricorda un ambiente post-apocalittico, con le auto che procedono lentamente su una lingua di cemento deformata e instabile.

Le immagini sembrano uscite da un film post-apocalittico, ma sono la cruda realtà della viabilità quotidiana in Tessaglia, nella Grecia centrale. Una lingua di cemento deformata, parzialmente collassata e immersa nelle acque del fiume Pineios, che viene percorsa ogni giorno a passo d’uomo da automobili, fuoristrada e pesanti mezzi agricoli. È il ponte di Palaiopyrgos, nei pressi di Larissa: una struttura ufficialmente dichiarata inagibile e chiusa al traffico, ma che i residenti continuano ostinatamente ad attraversare, assumendosi rischi enormi pur di evitare un lungo isolamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pur di non allungare il tragitto di 30 chilometri le auto continuano a passare sul ponte crollato e distrutto dalla tempesta”: il video è virale

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