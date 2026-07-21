Nonostante ordinanze e multe, i tuffi dal Ponte di Nesso nel lago continuano. I controlli sono frequenti, ma le persone insistono a saltare, spesso con comportamenti rischiosi. Video e foto condivisi sui social network incentivano questa pratica, che si ripete nonostante le ripercussioni legali. Le forze dell’ordine monitorano costantemente la zona, ma l’abitudine a compiere questi tuffi non si ferma.

Nesso (Como) – I controlli e le multe sono ormai costanti, ma l’abitudine di saltare dal Ponte di Nesso, con condotte sempre più pericolose, non cessa, amplificata da video e foto postate sui social che invitano a replicare le imprese di lancio nel lago. Ormai dal 7 luglio è in vigore un’ordinanza emessa dal Comune di Nesso, di divieto temporaneo di tuffi, ma anche di salti e lanci in acqua dal Ponte di Riva di Castello e dai relativi parapetti, comprese spallette, muri, manufatti e pertinenze. Ma, del tutto indifferenti, numerosi giovani e turisti si radunan o ogni giorno sul ponte per tuffarsi, e non solo: ora i lanci in acqua avvengo anche dai tetti delle abitazioni private adiacenti, su cui riescono ad arrampicarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte di Nesso virale: i tuffi proibiti nel lago continuano (nonostante l’ordinanza e le multe)

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