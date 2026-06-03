Il mio bazar distrutto in pochi minuti Il dramma dei commercianti dopo la tempesta a Prati Fiscali video

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un commerciante di fiori ha riferito che il suo bazar è stato distrutto in pochi minuti a causa di una tempesta. L’uomo ha spiegato di essere uscito di casa per accompagnare suo figlio a scuola e di essere tornato quando la tempesta aveva già causato danni. Non ha voluto commentare ulteriormente e ha detto di essere sconvolto dalla situazione. La tempesta ha provocato danni significativi alle attività commerciali nella zona di Prati Fiscali.

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George è sconvolto. “Non voglio parlare”, si scusa. Il suo bazar di fiori è andato distrutto nel giro di pochi minuti: “Io non c'ero - racconta - ero andato ad accompagnare mio figlio a scuola, avevo visto che c'era un tempo veramente brutto e sono tornato a casa. Meno male, poi mi hanno chiamato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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