Puglia maltempo | allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Notizia in breve

La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 14 per dieci ore, a causa di temporali e vento fino a burrasca. La zona è sotto osservazione per possibili precipitazioni intense e raffiche di vento che potrebbero causare disagi. Sono state adottate misure di prudenza e si raccomanda di evitare spostamenti non necessari. L’allerta riguarda l’intera regione e rimarrà in vigore fino alla sera.