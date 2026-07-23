Puglia maltempo | allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo
La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalle 14 per dieci ore, a causa di temporali e vento fino a burrasca. La zona è sotto osservazione per possibili precipitazioni intense e raffiche di vento che potrebbero causare disagi. Sono state adottate misure di prudenza e si raccomanda di evitare spostamenti non necessari. L’allerta riguarda l’intera regione e rimarrà in vigore fino alla sera.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta. Si fa riferimento per oggi dalle 14 per dieci ore a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Per domani ddalla prossima mezzanotte per venti ore “precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmentemoderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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04 FEBBRAIO 2026 - PUGLIA - ALLERTA PER MALTEMPO E VENTI DI BURRASCA
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