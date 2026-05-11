Puglia maltempo | allerta vento fino a burrasca codice giallo per zone montuose del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Nella regione Puglia, il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta valida dalle 14 per circa trenta ore. La previsione indica venti che potranno raggiungere intensità di burrasca e interessa in particolare le zone montuose del Foggiano. La situazione meteo è monitorata attentamente, e si prevedono condizioni di maltempo che coinvolgono diverse aree della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui