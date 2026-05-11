Puglia maltempo | allerta vento fino a burrasca codice giallo per zone montuose del foggiano Protezione civile previsioni meteo
Nella regione Puglia, il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta valida dalle 14 per circa trenta ore. La previsione indica venti che potranno raggiungere intensità di burrasca e interessa in particolare le zone montuose del Foggiano. La situazione meteo è monitorata attentamente, e si prevedono condizioni di maltempo che coinvolgono diverse aree della regione.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per trenta ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori appenninici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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