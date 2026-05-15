Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Da noinotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per la Puglia, valida dalle 8,30 di domani 16 maggio per dodici ore. La segnalazione riguarda condizioni di vento intenso che potrebbero arrivare fino a una burrasca. Le autorità invitano a monitorare le previsioni e adottare le precauzioni necessarie per eventuali criticità legate al maltempo. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle aree specifiche coinvolte è stata comunicata al momento.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8,30 di domani 16 maggio per dodici ore. Si precedono “venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in rapida estensione ai settori appenninici, in attenuazione nelle ore notturne.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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