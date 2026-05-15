Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per la Puglia, valida dalle 8,30 di domani 16 maggio per dodici ore. La segnalazione riguarda condizioni di vento intenso che potrebbero arrivare fino a una burrasca. Le autorità invitano a monitorare le previsioni e adottare le precauzioni necessarie per eventuali criticità legate al maltempo. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle aree specifiche coinvolte è stata comunicata al momento.

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