Il Partito Democratico del Sannio ha precisato che la posizione di un candidato non rappresenta automaticamente quella del partito. La nota del Coordinamento di Civico 22, riguardante le elezioni di secondo grado per la Presidenza della Provincia, è stata commentata affermando che la sua opinione non coincide con quella ufficiale del partito, che aveva già preso una decisione il 16 luglio. La comunicazione sottolinea l’autonomia politica del partito rispetto alle opinioni espresse da altri gruppi.

Con riferimento alla nota stampa del Coordinamento di Civico 22 e nel rigoroso rispetto della sua autonomia politica, è opportuno precisare come la posizione assunta in vista delle elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia non sia sovrapponibile a quella del Partito Democratico quale deliberata il 16 luglio u.s.. Doveroso altresì chiarire come l’amico Angelo Moretti, consigliere comunale di Benevento e leader di Civico 22, non faccia parte della Segreteria Politica del PD Sannita. Piuttosto egli, al pari di altre quattro riconosciute personalità del «mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese e del terzo settore», è autorevole «membro esterno», ovvero non iscritto, della Direzione Provinciale del partito. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provinciali, il Pd Sannio chiarisce: “La posizione di Moretti non è sovrapponibile a quella del partito”

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