Il Partito Democratico nel Sannio ha confermato il suo sostegno al centrosinistra in vista delle elezioni provinciali di secondo grado del 26 luglio. Durante una riunione, sono stati discussi il quadro politico e le modalità di partecipazione alle elezioni. Il partito ha ribadito il suo impegno a mantenere l’alleanza con le forze del centrosinistra. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali candidature o strategie specifiche per le elezioni.

All’ordine del giorno della riunione il “Quadro politico e le Provinciali del 26 luglio”. Con specifico riferimento alle elezioni di secondo grado per la Presidenza della Provincia, nel rispetto dell’autonomia istituzionale degli amministratori, depositari esclusivi di questo genere di voto che il PD auspica venga quanto prima abolito in favore del ritorno alla piena e diretta sovranità popolare, sono emerse due diverse posizioni politiche, entrambe riferibili al campo progressista. La prima punta a costruire una nuova proposta programmatica di centrosinistra che segni una chiara discontinuità con il passato, anche negli interpreti. La seconda, pur aprendosi a qualche integrazione programmatica, considera irrinunciabile proseguire, in palese continuità, l’attuale gestione della Provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provinciali, il Pd Sannio ribadisce: “Il nostro ancoraggio è il centrosinistra”

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