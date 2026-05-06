Lavori sulle strade provinciali | al via la ripavimentazione di quattro arterie provinciali nel Sannio

Quattro strade provinciali nel Sannio stanno per essere oggetto di lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza. Questa mattina, il Settore Infrastrutture della Provincia ha avviato ufficialmente le operazioni di intervento su alcuni tratti stradali. Le attività riguardano diverse arterie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità e garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti. I lavori si svolgono in diverse zone della provincia e proseguiranno nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Settore Infrastrutture della Provincia ha dato stamani il via ai lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza di alcuni tratti di arterie provinciali. Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia, che ha precisato che tali lavori mobilitano risorse per complessivi 250mila Euro su circa 3 km. lineari di piano stradale. Gli interventi sono i seguenti: 1. S.P. N° 87 tratto di circa ml. 850 tra i Comuni di Castelvenere e Telese Terme; 2. S.P. N° 92 alcuni tratti per circa ml. 250 nel territorio del Comune di Casalduni; 3. S.P. N° 94 alcuni tratti per circa ml. 250 nel territorio del Comune di Casalduni; 4.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori sulle strade provinciali: al via la ripavimentazione di quattro arterie provinciali nel Sannio MAI 68 vu par la police : récits et archives inédites d’une France en crise - Documentaire - MDW Notizie correlate Leggi anche: Strade provinciali, firmato il contratto per i lavori su quattro arterie tra Grotte e Favara Ancora lavori straordinari sulle strade provinciali: appalto da quasi un milionePubblicato il bando del Libero Consorzio per interventi sulle arterie Ribera-Seccagrande e Montallegro-Cattolica Eraclea finanziati con fondi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lavori di asfaltatura: modifiche alla viabilità dal 7 al 18 maggio 2026 sulle SP 234 e SP 199; Viabilità nel Mugello, lavori e limitazioni sulle strade provinciali e regionali; Lavori in A4 e sulle strade della provincia. Chiuso nel weekend un tratto della tangenziale sud; Messa in sicurezza della Borgo Piave–Cisterna: un mese di lavori sulla strada provinciale. Messa in sicurezza della Borgo Piave–Cisterna: un mese di lavori sulla strada provincialeLavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 16 Borgo Piave–Cisterna. Gli interventi, annunciati dalla Provincia, sono previsti a partire da lunedì 4 maggio; la durata stimata è di circa 30 g ... latinatoday.it Dieci milioni di lavori sulle strade provincialiSono cominciati lunedì sulla sp12 Basso Reno, nel territorio comunale di Galliera, i lavori di manutenzione straordinaria 2026 delle pavimentazioni delle strade provinciali di Bologna, per un ... ilrestodelcarlino.it Possibili disagi a Guidonia, venerdì, per lavori alla rete idrica. Ecco tutte le strade interessate e gli orari dell'intervento. - facebook.com facebook Vittime del Superbonus: prigionieri da quattro anni delle impalcature. Lavori a metà in 235 case x.com