Il candidato alla guida della provincia ha risposto alle accuse del presidente uscente, che aveva criticato le sue affermazioni. La replica sottolinea che Lombardi si è sentito offeso perché è stato denunciato l’uso delle inaugurazioni istituzionali come strumenti di propaganda elettorale. La discussione riguarda la percezione di un uso strumentale di eventi ufficiali e la critica alle autocelebrazioni che, secondo il candidato, riflettono una realtà diversa da quella percepita nel Sannio.

“Il comunicato del presidente uscente Nino Lombardi conferma una sola cosa: quando finiscono gli argomenti, iniziano le autocelebrazioni. Lombardi si sente offeso perché ho denunciato ciò che è sotto gli occhi di tutti: l’utilizzo sistematico delle inaugurazioni istituzionali come un palcoscenico elettorale. Continua a raccontare che inaugurare scuole, strade e opere pubbliche sia un’impresa straordinaria. No, presidente. È il lavoro per cui sei stato eletto e per il quale sei stato pagato. Non stai facendo favori a nessuno. Tentare poi di far credere che criticare il presidente significhi offendere dipendenti, tecnici, imprese e lavoratori è un’operazione tanto maldestra quanto strumentale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provincia, Cataudo replica a Lombardi: “Basta autocelebrazioni, il Sannio vive un’altra realtà”

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