Provincia Cataudo replica a Lombardi | Basta autocelebrazioni il Sannio vive un’altra realtà
Il candidato alla guida della provincia ha risposto alle accuse del presidente uscente, che aveva criticato le sue affermazioni. La replica sottolinea che Lombardi si è sentito offeso perché è stato denunciato l’uso delle inaugurazioni istituzionali come strumenti di propaganda elettorale. La discussione riguarda la percezione di un uso strumentale di eventi ufficiali e la critica alle autocelebrazioni che, secondo il candidato, riflettono una realtà diversa da quella percepita nel Sannio.
“Il comunicato del presidente uscente Nino Lombardi conferma una sola cosa: quando finiscono gli argomenti, iniziano le autocelebrazioni. Lombardi si sente offeso perché ho denunciato ciò che è sotto gli occhi di tutti: l’utilizzo sistematico delle inaugurazioni istituzionali come un palcoscenico elettorale. Continua a raccontare che inaugurare scuole, strade e opere pubbliche sia un’impresa straordinaria. No, presidente. È il lavoro per cui sei stato eletto e per il quale sei stato pagato. Non stai facendo favori a nessuno. Tentare poi di far credere che criticare il presidente significhi offendere dipendenti, tecnici, imprese e lavoratori è un’operazione tanto maldestra quanto strumentale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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