Scuola scontro sui tagli e Scaramagli Fdi replica | I numeri raccontano un’altra realtà

Da ferraratoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito allo sciopero nazionale nel settore scolastico tenutosi giovedì scorso, sono emerse diverse reazioni tra le parti coinvolte. Un esponente di un partito di centrodestra ha commentato le dichiarazioni della Flc Cgil, invitando a basare il dibattito sui numeri e sui dati concreti. La discussione riguarda i tagli alla scuola e le conseguenti percezioni di disagio, con entrambe le parti che presentano punti di vista opposti sulla situazione reale.

“In merito alle dichiarazioni diffuse dalla Flc Cgil in occasione dello sciopero nazionale di giovedì 7, è necessario riportare il dibattito su un piano di oggettività e responsabilità, evitando letture allarmistiche che non trovano riscontro nei dati disponibili”. Così Chiara Scaramagli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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