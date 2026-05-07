Scuola scontro sui tagli e Scaramagli Fdi replica | I numeri raccontano un’altra realtà

In seguito allo sciopero nazionale nel settore scolastico tenutosi giovedì scorso, sono emerse diverse reazioni tra le parti coinvolte. Un esponente di un partito di centrodestra ha commentato le dichiarazioni della Flc Cgil, invitando a basare il dibattito sui numeri e sui dati concreti. La discussione riguarda i tagli alla scuola e le conseguenti percezioni di disagio, con entrambe le parti che presentano punti di vista opposti sulla situazione reale.

“In merito alle dichiarazioni diffuse dalla Flc Cgil in occasione dello sciopero nazionale di giovedì 7, è necessario riportare il dibattito su un piano di oggettività e responsabilità, evitando letture allarmistiche che non trovano riscontro nei dati disponibili”. Così Chiara Scaramagli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dl Sicurezza, via libera della Camera: il governo accelera sui rimpatri tra tagli alle garanzie e numeri che raccontano un sistema inefficace Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Accorpamenti e tagli a scuola. Ora il ricorso al Consiglio di Stato; Provincia: Bilancio, debito ridotto in 4 anni; Scuola, sciopero contro il taglio delle ore nei Tecnici; Il SISA contro il piano del Governo sulle casse malati: Tagli vergognosi a scuola e trasporti. I tagli alle ore e al sapere, il no di Messina alla riforma della scuolaContro una riforma che taglia ore e materie , che rischia di impoverire l'offerta formativa della scuola pubblica italiana, che sembra proiettarsi più sul ... rtp.gazzettadelsud.it Accorpamenti e tagli a scuola. Ora il ricorso al Consiglio di StatoSi accende nuovamente lo scontro giudiziario intorno al dimensionamento scolastico per l’anno 2026-2027 che prevede il taglio della dirigenza alla Dante-Pascoli e l’accorpamento ai due circoli didatti ... lanazione.it Il 19 maggio scadono i termini per la presentazione di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026/27. Le graduatorie sono aperte a chi ha svolto almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio nella scuola statale in qualità di ATA… x.com Sciopero contro una riforma che, secondo i critici, sembra andare nella direzione di legare sempre più la scuola alle esigenze del mercato piuttosto che a quelle pedagogiche, di crescita culturale e di formazione della persona. - facebook.com facebook