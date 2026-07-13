Il candidato alla Provincia di Benevento ha dichiarato che senza la fermata Alta Velocità ad Afragola, il Sannio viene penalizzato. Ha espresso piena condivisione con i sindaci della Valle Telesina, che considerano la fermata una priorità per il territorio. La protesta dei primi cittadini di Dugenta e altri comuni della provincia di Caserta riguarda proprio questa questione.

Il candidato alla Provincia di Benevento sostiene i sindaci della Valle Telesina: la fermata AV di è una priorità per il territorio.. “Esprimo piena condivisione della ‘protesta’ del sindaco di Dugenta e degli altri primi cittadini della Valle Telesina e della provincia di Caserta. La decisione di escludere il collegamento con la stazione AV di Napoli Afragola rappresenta l’ennesima dimostrazione di come le aree interne vengano ricordate solo quando c’è da chiedere sacrifici, salvo poi essere dimenticate quando si tratta di garantire servizi e diritti”. Così Claudio Cataudo, candidato alla presidenza della Provincia di Benevento. “Dopo anni di cantieri, disagi e promesse, ai cittadini del Sannio viene consegnata un’infrastruttura monca, privata proprio di quel collegamento che avrebbe consentito di sfruttarne appieno le potenzialità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Alta Velocità, Cataudo: “Senza Afragola il Sannio è penalizzato”

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