Prova una moto dal concessionario e si schianta | morto in provincia di Vicenza un uomo di Desenzano

Un uomo di Desenzano è morto questa mattina in provincia di Vicenza durante un test su una moto presso un concessionario di Castelgomberto. Intorno alle 11, mentre guidava il mezzo, si è verificato un incidente con un camion. La motocicletta e il veicolo pesante sono entrati in collisione, causando la caduta dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Stava provando il mezzo presso un concessionario di Castelgomberto, un paese in provincia di Vicenza. All'improvviso, però, intorno alle 11 di questa mattina, lo scontro con un camion. Per Paolo Maccione, 68enne residente a Desenzano del Garda, non c'è stato nulla da fare: sbalzato dalla sella, è morto sul colpo. In queste ore, la Polizia del luogo è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'impatto. Nel frattempo, il camionista con cui si è scontrato l'uomo è risultato negativo all'alcol test. L'incidente è avvenuto in via del Velodromo, nella zona industriale nord di Castelgomberto. ... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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