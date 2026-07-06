Moto si schianta contro un furgone sulla Romea | un morto e una donna ferita gravemente

Da corrieredelveneto.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista è morto questa mattina sulla statale Romea, nella frazione di Lova, nel Comune di Campagna Lupia, dopo essersi scontrato con un furgoncino coinvolgendo anche un'auto. Un’altra donna è rimasta ferita gravemente nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per il motociclista. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

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Un motociclista ha perso la vita sulla statale Romea stamattina nella frazione di Lova del Comune di Campagna Lupia, a seguito dello schianto contro un furgoncino in cui è rimasta coinvolta anche una macchina. Nel grave sinistro, la passeggera che viaggiava dietro al conducente della moto è rimasta ferita in modo grave, soccorsa e portata all'ospedale. Il grave sinistro è accaduto all'altezza del distributore di benzina a Lova e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Lo schianto ha coinvolto un camioncino e una macchina e alla dinamica stanno lavorando le forze dell'ordine. La polizia locale di Dolo e quella di Mira gestiscono la viabilità deviando il traffico, supportando i rilievi e la ricostruzione dello scontro fra i mezzi che è a cura della polizia stradale di Piove di Sacco. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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