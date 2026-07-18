Un incidente mortale si è verificato questa sera lungo la strada provinciale 78 a Passo Colmurano. Una moto si è scontrata con un furgone e, nel violento impatto, un uomo di 50 anni e una donna di 49 anni sono deceduti. I soccorritori intervenuti non sono riusciti a salvarli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non ci sono altri veicoli coinvolti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

COLMURANO - Tragico incidente questa sera a Passo Colmurano, lungo la strada provinciale 78. Nello scontro tra un’auto e un furgone due centauri - un uomo di 50 di Serravalle del Chienti e una donna di 49 anni di Visso - sono morti e a nulla sono valsi i tentativi disperati di salvarli. L’impatto e i soccorsi L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 21. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è schiantata contro il furgone in un tamponamento devastanze che non ha lasciato scampo a un centauro. La donna è stata soccorsa ma le sue condizioni erano gravissime ed è morta poco dopo. Sotto choc ma illeso il conducente del mezzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tamponamento choc a Colmurano, moto si schianta contro un furgone: muoiono un uomo e una donna VIDEO/FOTO

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INCIDENTE CHOC A MILANO: MOTOCICLISTA MUORE DECAPITATO DOPO CADUTA CONTRO UN PALO

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