Un sit-in si è svolto ieri mattina davanti all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, organizzato dalla Cgil della Spezia, per protestare contro le condizioni di caldo nei reparti. La manifestazione si è svolta sotto il sole e ha visto una partecipazione compatta dei presenti. La protesta ha come obiettivo evidenziare le difficoltà legate alle alte temperature che influenzano il personale e i pazienti all’interno della struttura.

Sarzana (La Spezia), 23 luglio 2026 – Il caldo non ha fermato la protesta organizzata proprio contro. il caldo. Una partecipazione compatta quella di ieri mattina al presidio della Cgil della Spezia davanti all’ ospedale San Bartolomeo di Sarzana. L’obiettivo del sit-in è stato quello di denunciare le condizioni climatiche e strutturali evidenziate da personale e pazienti in alcuni reparti del nosocomio cittadino e chiedere un intervento immediato da parte di Asl 5. Un progetto, quello sull’impiantistica, che il nuovo direttore di Area 5 Alessandro Sarteschi ha inserito tra i prossimi obiettivi di riqualificazioni delle strutture, sia di Sarzana che del Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protesta in ospedale per il caldo nei reparti. Sit-in… sotto al sole

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