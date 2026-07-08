All’ospedale di Nottola, i reparti di radiologia, ortopedia e chirurgia stanno affrontando disservizi e ritardi. Si registra un peggioramento nelle attività di queste aree, con criticità che richiedono verifiche e controlli. La direzione ha annunciato che verranno avviate ispezioni per approfondire la situazione e individuare eventuali soluzioni.

Nuove criticità all’ ospedale di Nottola; in particolare, reparti importanti come la radiologia, l’ ortopedia e la chirurgia, afflitti da disservizi e ritardi, starebbero attraversando situazioni difficili o preoccupanti. Michele Angiolini (foto), presidente della Società della Salute della Val d’Orcia e dell’Amiata e Valdichiana Senese (e sindaco di Montepulciano), replica, annunciando "approfondimenti specifici e incontri con dirigenti e professionisti, per ricostruire con precisione la situazione e il fabbisogno dei singoli reparti". A sollevare le questioni, con una sostanziale coincidenza di tempi e di contenuti, sono state la lista civica ‘Futuro Poliziano’, che ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale di Montepulciano, e il Pci Valdichiana Senese, con un post di Nicola Bettollini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Criticità all’ospedale di Nottola: "Faremo verifiche nei reparti"

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