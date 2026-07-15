TREVISO - L’allarme caldo continua. Così come i malori dovuti proprio alle alte temperature. L’ultima vittima ieri mattina in centro a Mogliano, quando il 59enne Lorenzo Boni si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava passeggiando di fronte al cinema Busan. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei passanti, che hanno allertato subito i sanitari del Suem 118 e praticato il massaggio cardiaco, servendosi anche del defibrillatore installato vicino alla piazza. L’uomo ha perso la vita poco prima delle 13. Sempre nella giornata di ieri, si sono registrati due ricoveri negli ospedali trevigiani: il primo all’ora di pranzo al Ca’ Foncello di Treviso, dove un 88enne con sospetto malore da caldo è stato portato in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Malore mentre cammina sotto il sole: Lorenzo Boni muore a 59 anni. Aumentano i ricoveri per il caldo, in ospedale due ottantenni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mantova, Haddad Taher muore a 55 anni mentre è al lavoro nei campi: ipotesi malore per il caldoUn uomo di 55 anni è deceduto mentre lavorava nei campi durante una calda giornata estiva.

Firenze, investita da un'auto mentre cammina: muore sul colpo a 74 anniUna donna di 74 anni è morta sul colpo questa mattina a Firenze dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.