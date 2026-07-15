Malore mentre cammina sotto il sole | Lorenzo Boni muore a 59 anni Aumentano i ricoveri per il caldo in ospedale due ottantenni
Un uomo di 59 anni è morto ieri mattina a Mogliano dopo essersi accasciato improvvisamente mentre camminava sotto il sole di fronte al cinema Busan. L’episodio si è verificato durante una giornata con temperature elevate. Aumentano i ricoveri per il caldo, tra cui due ottantenni in ospedale. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i malori legati alle alte temperature si moltiplicano.
TREVISO - L’allarme caldo continua. Così come i malori dovuti proprio alle alte temperature. L’ultima vittima ieri mattina in centro a Mogliano, quando il 59enne Lorenzo Boni si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava passeggiando di fronte al cinema Busan. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei passanti, che hanno allertato subito i sanitari del Suem 118 e praticato il massaggio cardiaco, servendosi anche del defibrillatore installato vicino alla piazza. L’uomo ha perso la vita poco prima delle 13. Sempre nella giornata di ieri, si sono registrati due ricoveri negli ospedali trevigiani: il primo all’ora di pranzo al Ca’ Foncello di Treviso, dove un 88enne con sospetto malore da caldo è stato portato in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Notizie e thread social correlati
Mantova, Haddad Taher muore a 55 anni mentre è al lavoro nei campi: ipotesi malore per il caldoUn uomo di 55 anni è deceduto mentre lavorava nei campi durante una calda giornata estiva.
Firenze, investita da un'auto mentre cammina: muore sul colpo a 74 anniUna donna di 74 anni è morta sul colpo questa mattina a Firenze dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.