Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato a causa di una forte ondata di maltempo, con grandine e pioggia intense, che si è verificata poco dopo le 21 all’Ippodromo San Siro. La manifestazione, prevista in un’area all’aperto, è stata interrotta per motivi di sicurezza. La decisione di fermare l’evento ha suscitato polemiche sulla capacità dell’Ippodromo La Maura di ospitare grandi eventi, in particolare in condizioni meteorologiche avverse.

«La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 la città di Milano, ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all’Ippodromo San Siro. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni dalla grandine e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine». Con questa nota, i Vigili del fuoco hanno “riacceso” le polemiche in merito all’ Ippodromo La Maura e al suo essere adatto o meno a ospitare concerti di grande portata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Prosegue la polemica dopo il concerto di Bad Bunny annullato a Milano: l’Ippodromo La Maura è davvero in grado di ospitare grandi eventi?

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